Когда лучше чистить зубы: до или после завтрака? Ответ учёных

Споры о том, чистить зубы до или после завтрака, наконец получили научное разъяснение. Эксперты предложили свой ответ на этот вопрос и объяснили, почему выбранное время для чистки зубов может иметь значение для здоровья полости рта.
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