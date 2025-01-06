Мошенники в России начали массово присваивать детские выплаты

Мошенники в 59 регионах России украли предназначавшиеся детям выплаты Правоохранители в 59 российских регионах привлекли к ответственности 631 мошенницу за незаконное присвоение выплат, предназначенных детям, сообщили «Известия» со ссылкой на МВД России.