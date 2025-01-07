Якушев и Медведев подарили детям стол для тенниса и игрушечный пулемет

В рамках новогодней акции «Елка желаний» дети из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Тюменской области получили подарки от секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева и председателя партии Дмитрия Медведева.
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