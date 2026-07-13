НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мерино о Мбаппе: «Игрок высшего уровня, мощный, с отличным голевым чутьем. Он создан для больших матчей – как и сборная Испании. Это будет великолепная игра»

Хавбек сборной Испании Микель Мерино высказался о форварде команды Франции Килиане Мбаппе. Испанцы завтра сыграют против французов в полуфинале ЧМ-2026 .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии