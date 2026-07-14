Председатель Следственного комитета России принял участие в заседании Федерального оперативного штаба

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин принял участие в очередном заседании Федерального оперативного штаба, которое состоялось под председательством руководителя ФОШ, Директора ФСБ России Александра Васильевича Бортникова в режиме видео-конференц-связи.
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