Дудаев: видео о "чеченском следе" в подрыве ветерана СВО Гурциева — это фейк

Видео, на котором губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров якобы утверждает, что в деле о подрыве ветерана СВО Заура Гурциева замешаны чеченцы, является дипфейком, а озвученная в ролике информация не соответствует действительности.
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