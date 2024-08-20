На Эльбрусе успешно протестировали доставку медикаментов с помощью дрона

МОСКВА, 20 августа, ФедералПресс. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), подключенный к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», впервые доставил медикаменты туристической группе, взошедшей на самую высокую горную вершину России – пик Эльбруса, на высоту 5642 метра над уровнем моря.
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