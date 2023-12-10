Политолог напомнил о давнем отказе Европы от российского газа

Европа давно отказывалась от поставок газа из России, согласовывая это с властями США. Такое заявление 10 декабря сделал «Известиям» политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
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