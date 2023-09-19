Руководитель киевского режима прибыл на американскую территорию. Это случилось до того, как представители конгресса начали отдавать свою голоса по поводу одобрения ещё одной партии помощи для Киева, которая обойдётся в 300 миллионов долларов.
Руководитель киевского режима прибыл на американскую территорию. Это случилось до того, как представители конгресса начали отдавать свою голоса по поводу одобрения ещё одной партии помощи для Киева, которая обойдётся в 300 миллионов долларов.
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