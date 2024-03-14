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СЕЙЧАС! Обстрел Запорожской АЭС: атаки ВСУ целенаправленные

СЕЙЧАС! Обстрел Запорожской АЭС: атаки ВСУ целенаправленные

Есть предположение, что такими действиями, ВСУ планируют повлиять на предстоящие выборы. Сегодня ВСУ продолжает обстрел Белгородской области, территорий ДНР, а также украинские военные нанесли удар по Запорожской АЭС.

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