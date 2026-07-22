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Дмитриев: британские СМИ хотят, чтобы ЕС «продолжал стрелять себе в ногу»

Дмитриев: британские СМИ хотят, чтобы ЕС «продолжал стрелять себе в ногу»

Британская пресса хочет, чтобы Европейский союз «продолжал стрелять себе в ногу». Такое мнение выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию газеты Financial Times об антироссийских санкциях.

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