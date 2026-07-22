Британская пресса хочет, чтобы Европейский союз «продолжал стрелять себе в ногу». Такое мнение выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию газеты Financial Times об антироссийских санкциях.
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