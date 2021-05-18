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Названы районы крупных городов РФ с завышенными ценами на жилье

Названы районы крупных городов РФ с завышенными ценами на жилье

Компания Realiste с помощью технологий искусственного интеллекта провела исследование предложений по продаже недвижимости в различных районах крупных городов страны и выявила городские локации, где стоимость жилья завышена на 10-15%, пишут Известия.

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