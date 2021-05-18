Названы районы крупных городов РФ с завышенными ценами на жилье

Компания Realiste с помощью технологий искусственного интеллекта провела исследование предложений по продаже недвижимости в различных районах крупных городов страны и выявила городские локации, где стоимость жилья завышена на 10-15%, пишут Известия.
Компания Realiste с помощью технологий искусственного интеллекта провела исследование предложений по продаже недвижимости в различных районах крупных городов страны и выявила городские локации, где стоимость жилья завышена на 10-15%, пишут Известия.
Свежие комментарии