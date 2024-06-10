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ВСУ запускают «стаи» дронов-камикадзе для охоты на российскую артиллерию

ВСУ запускают «стаи» дронов-камикадзе для охоты на российскую артиллерию

Вооруженные силы Украины применяют «стаи» дронов для атаки на российскую артиллерию. Об этом сообщил РИА «Новости» командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

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