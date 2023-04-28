В Хабаровском крае тигры за неделю убили пять собак

По информации, опубликованной на сайте управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, члены оперативной группы, занимающейся урегулированием конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными на территории региона, произвели 192 выезда на конфликтные ситуации с дикими животными с начала 2023 года, из которых 171 были достоверно подтверждены в обращениях граждан.