Лангович: у «Ростова» нет долгов по зарплате перед игроками

Защитник Андрей Лангович от лица всех игроков «Ростова» заявил, что клуб полностью выполняет финансовые обязательства перед футболистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Сбывается худшее?...
- Г Американец приеха...
- СИ Прощание с Лидией...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым