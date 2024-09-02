62 возгорания травы зафиксировали в Крыму за неделю

На территории полуострова в этот период произошло 29 техногенных пожаров и 62 возгораний травы. Фото: МЧС по РКСилы МЧС России реагировали на 29 дорожно-транспортных происшествий, оказана помощь 26 людям.
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