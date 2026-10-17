Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз» На 22-й минуте форвард столичной команды Илья Протас забил гол с передач Овечкина и Венсана Деарне.
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