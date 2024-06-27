Захарова: ЕС стоит построить линии обороны у границы с Россией шипами внутрь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой высмеяла призыв Польши, Эстонии, Литвы и Латвии стран к Евросоюзу построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией для защиты от военных угроз «и других вредных действий».