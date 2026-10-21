www.globallookpress.com/Sergey Elagin/Business Online Идею встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не отвергают ни Москва, ни Вашингтон, ни Пекин.
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