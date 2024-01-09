Ученые МФТИ изобрели новый способ лечения ран в условиях Крайнего Севера

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый способ лечения сложных и глубоких ран в условиях Крайнего Севера, где процесс заживления длится дольше и болезненнее, сообщают «Известия».
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