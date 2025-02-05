Гол через себя, удар в голову и 12-й игрок. Ураган от 2Drots и Lit Energy

Семь главных моментов. Безумный полуфинал Winline Суперкубка Медиалиги 2Drots – Lit Energy (3:3; Б 5:4): 2D дважды отыгрывались в меньшинстве, получили гол через себя от бывшего игрока, а вратарь «дротов» Дмитрий Сычев потащил буллиталити.