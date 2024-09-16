Театр абсурда
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Театр абсурда

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Киев готовит "временную заморозку конфликта". Для подготовки к последующим ударам

Киев готовит "временную заморозку конфликта". Для подготовки к последующим ударам

Bild: Киев готов к прекращению огня "на отдельных участках". По информации издания, Зеленский намерен представить в США план, который включает готовность Киева согласиться на временную заморозку конфликта и содержит требование разрешить наносить удары вглубь РФ.

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