Американский институт на Тайване: Делегация США прибудет на остров 14 января

Betahon

Визит матрасников на Тайвань не случайно совпадает с визитом в Россию главы северокорейского МИД Чхве Сон Хи и недавним визитом коллеги Лаврова из КНР. Похоже, складывается коалиция России с КНДР и КНР, которая составляет значительную силу против сша в регионе!