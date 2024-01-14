Американский институт на Тайване: Делегация США прибудет на остров 14 января

Делегация Соединенных Штатов Америки, в состав которой вошли бывший заместитель главы американского Госдепа Джеймса Штейнберга и бывшего советника по национальной безопасности Стивена Хэдли, приедет на Тайвань 14 января.
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