В России запущены первые энергоблоки, реконструированные по программе модернизации тепловой генерации

В России введены в работу энергоблоки Костромской ГРЭС, Омской ТЭЦ-4 и Невинномысской ГРЭС, реконструированные по стартовавшей в 2019 году программе модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций, сообщает пресс-служба «СО ЕЭС».