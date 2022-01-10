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В России запущены первые энергоблоки, реконструированные по программе модернизации тепловой генерации

В России запущены первые энергоблоки, реконструированные по программе модернизации тепловой генерации

В России введены в работу энергоблоки Костромской ГРЭС, Омской ТЭЦ-4 и Невинномысской ГРЭС, реконструированные по стартовавшей в 2019 году программе модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций, сообщает пресс-служба «СО ЕЭС».

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