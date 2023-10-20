В Екатеринбурге предложили разместить исправцентр вблизи резиденции губернатора

Урбанист и общественник Дмитрий Москвин предложил перенести строящийся исправительный центр, который беспокоит жителей Уктуса в Екатеринбурге, в здание Приборостроительного завода, находящееся по соседству с резиденцией свердловского губернатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии