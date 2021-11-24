В аварии с автобусом в Болгарии погибли 45 человек Vasilisa02По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП на трассе в Болгарии, в результате которого сгорел автобус из Македонии, сообщает болгарское агентство БГНЕС.