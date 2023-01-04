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Яннис Адетокумбо исполнил реверс лэй-ап в стиле Майкла Джордана

Яннис Адетокумбо исполнил реверс лэй-ап в стиле Майкла Джордана

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время матча против «Вашингтона» (123:113) исполнил красивый реверс лэй-ап в стиле легендарного Майкла Джордана.

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