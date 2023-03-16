Политика Сегодня

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Politico: американские чиновники оценивают потери ВСУ более чем в 100 тысяч солдат

Politico: американские чиновники оценивают потери ВСУ более чем в 100 тысяч солдат

Безвозвратные потери украинской армии за время проведения Россией спецоперации по защите Донбасса превысили 100 тысяч военнослужащих, причем большинство из них были хорошо обученными, опытными и мотивированными.

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