В облцентре иностранец получил "условку" за многомиллионные махинации с налогами

Фигуранта совместно «разработали» и задержали смоленские оперативники ФСБ и МВД По материалам силовиков Промышленный районный суд Смоленска осудил иностранца, незаконно возмещавшего налог на добавленную стоимость в особо крупном размере.
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