«Тинькофф» дал разъяснения по «рассрочке из сторис»

Просмотр сторис на главном экране приложения «Тинькофф» не активирует рассрочку — подключить ее можно в специальном разделе, при этом клиенты могут отключить уже активированную рассрочку, а также отказаться от получения таких предложений в будущем.
Просмотр сторис на главном экране приложения «Тинькофф» не активирует рассрочку — подключить ее можно в специальном разделе, при этом клиенты могут отключить уже активированную рассрочку, а также отказаться от получения таких предложений в будущем.
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