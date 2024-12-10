Поставки видеокарт рухнули на 14,5 % в третьем квартале — все ждут GeForce RTX 5000 Пос...

Поставки видеокарт рухнули на 14,5 % в третьем квартале — все ждут GeForce RTX 5000Поставки дискретных видеокарт в третьем квартале 2024 года оказались на 14,5 % ниже, чем во втором квартале, и на 7,9 % ниже, чем за тот же период 2025 года, говорится в свежем отчёте аналитического агентства Jon Peddie Research (JPR).