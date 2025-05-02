Военный блогер Подоляка: Зеленский переиграл Трампа в сделке по недрам

Президент Украины Владимир Зеленский переиграл американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением поделился военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, комментируя сделку по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном.
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