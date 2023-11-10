Выплату компенсаций советских вкладов отложили еще на год

Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается Госдума одобрила закон о продлении на год - до 1 января 2027 года - приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке, сообщает РИА Новости.
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