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    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Выплату компенсац...

Выплату компенсаций советских вкладов отложили еще на год

Выплату компенсаций советских вкладов отложили еще на год

Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается Госдума одобрила закон о продлении на год - до 1 января 2027 года - приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В переводе на русский это означает, что будут ждать пока не вымрут вкладчики Сбербанка по 1991 год включительно.
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1 д.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21 час.

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