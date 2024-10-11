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Петербургский дневник

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Петербуржцы рассказали, на что потратили бы 100 миллионов рублей

Петербуржцы рассказали, на что потратили бы 100 миллионов рублей

Часть горожан выделила деньги на благотворительность Каждый седьмой житель Петербурга выделил бы из выигрыша средства на благотворительность, рассказали аналитики Superjob со ссылкой на собственный опрос.

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