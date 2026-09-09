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Царьград

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Артисты создадут музыку из звуков Свердловской области к МФМ-2026

Артисты создадут музыку из звуков Свердловской области к МФМ-2026

Молодые артисты ХАЦКЕВИЧ, Ищикосьеву, RITN, DADA и Alla Nogman создадут композиции из звуков Свердловской области в рамках трехдневной поездки в Екатеринбург.

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