Прогноз геомагнитной активности на 24 декабря: спокойствие для метеозависимых Ирина ВальковаМагнитные бури — естественное явление, вызванное изменениями солнечной активности, которое иногда доставляет неудобства людям с повышенной чувствительностью к переменам в окружающей среде.
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