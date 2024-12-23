Прогноз геомагнитной активности на 24 декабря: спокойствие для метеозависимых Ирина ВальковаМагнитные бури — естественное явление, вызванное изменениями солнечной активности, которое иногда доставляет неудобства людям с повышенной чувствительностью к переменам в окружающей среде.