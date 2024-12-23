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    Ну этой внучке фашистов посидеть в соседней камере с Саакашвилькой будет не лишним....Нужны парламентск...

Прогноз геомагнитной активности на 24 декабря: спокойствие для метеозависимых

Прогноз геомагнитной активности на 24 декабря: спокойствие для метеозависимых

Прогноз геомагнитной активности на 24 декабря: спокойствие для метеозависимых Ирина ВальковаМагнитные бури — естественное явление, вызванное изменениями солнечной активности, которое иногда доставляет неудобства людям с повышенной чувствительностью к переменам в окружающей среде.

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