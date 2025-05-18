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Русская весна

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Армия России ворвалась в Дылеевку и ведёт штурм, наступая от Дзержинска к Константиновке (КАРТА)

Армия России ворвалась в Дылеевку и ведёт штурм, наступая от Дзержинска к Константиновке (КАРТА)

Армия России ворвалась в Дылеевку и ведёт штурм, наступая от Дзержинска к Константиновке. На Константиновском направлении севернее Дзержинска (Торецка) ВС РФ атаковали вдоль железной дороги и прорвались в южную часть Дылеевки.

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