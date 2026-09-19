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Старая уязвимость Radix привела к краже $1,3 млн и остановке сети

Старая уязвимость Radix привела к краже $1,3 млн и остановке сети

Трехлетняя ошибка в Radix Engine привела к краже активов примерно на $1,3 млн и остановке сети более чем на 10 дней.

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