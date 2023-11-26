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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чикунова о шутке Ефимовой со спартаковским ромбом: «Что сказать, я повелась. В любом случае болею за «Зенит», как бы меня ни пытались поймать»

Ранее на чемпионате России по плаванию на короткой воде шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на старт в футболке «Спартака», а Евгения Чикунова – в футболке «Зенита».

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