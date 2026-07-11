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Поддельный Rolex и странная полиция: неожиданные вопросы к комедии «Один дома», которые возникают у взрослых

Поддельный Rolex и странная полиция: неожиданные вопросы к комедии «Один дома», которые возникают у взрослых

Каждый декабрь миллионы людей пересматривают культовую комедию «Один дома», зная наизусть каждую ловушку Кевина Маккаллистера.

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