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Замглавы МИД России Рябков заверил, что программы обучения украинских военных летчиков не дадут искомого на Западе результата

Замглавы МИД России Рябков заверил, что программы обучения украинских военных летчиков не дадут искомого на Западе результата

Заместитель руководителя российского министерства иностранных дел Сергей Рябков заверил, что программы подготовки украинских военных пилотов не дадут результата, желаемого западными государствами.

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