Советские пацаны набирают популярность на фоне призывов к их запрету. Комментарий Георгия Бовта

Политолог рассуждает, почему многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал такую реакцию и как к ней стоит относитьсяВласти Казахстана задумались о запрете российского сериала «Слово пацана».
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