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Советские пацаны набирают популярность на фоне призывов к их запрету. Комментарий Георгия Бовта

Советские пацаны набирают популярность на фоне призывов к их запрету. Комментарий Георгия Бовта

Политолог рассуждает, почему многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал такую реакцию и как к ней стоит относитьсяВласти Казахстана задумались о запрете российского сериала «Слово пацана».

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Комментарии
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Странник
ох и дебил
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6 час.
С
Странник
с такими и врагом не надо, хотя он и не был другом
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6 час.

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