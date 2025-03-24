В Судиславле прошли соревнования по пионерболу В Судиславской средней школе прошли соревнования по пионерболу среди образовательных учреждений района, узнал корреспондент РИА LIFE24.
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В Судиславле прошли соревнования по пионерболу В Судиславской средней школе прошли соревнования по пионерболу среди образовательных учреждений района, узнал корреспондент РИА LIFE24.