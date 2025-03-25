В данный момент идёт установка камеры фиксации нарушений правил пдд на ул. Пугачевская, 198 (рядом с Магнитом).
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В данный момент идёт установка камеры фиксации нарушений правил пдд на ул. Пугачевская, 198 (рядом с Магнитом).