Какие факторы сегодня определяют цену барреля — и что может измениться в ближайшее время

﻿﻿Цены на нефть зависят от многих факторов. Станислав Митракович, главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Национальной энергетической администрации, заявил, что некоторые из них связаны со спросом и предложением, а другие связаны с игрой спекулянтов, которые могут организовывать цены на нефть в ту или иную сторону изменения.