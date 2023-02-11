Шакира назвала новую спутницу Пике «дохлой мошкой». Певица знала Клару Чиа и была удивлена их отношениями

Певица Шакира дала характеристику новой спутнице экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике. Как заявил журналист Роберто Антолин в программе Mitre Live, колумбийская поп-исполнительница знала Клару Чиа Марти как одну из сотрудниц компании Пике Kosmos Studios, потому их отношения удивили ее.