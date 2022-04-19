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Daily Mail: «Ман Сити» договорился с Холандом о контракте

Daily Mail: «Ман Сити» договорился с Холандом о контракте

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити». По информации Daily Mail, «Манчестер Сити» предложил контракт футболисту, по которому он станет самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ).

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