"Чудовищная вещь для человечества". Константин Эрнст сравнил Стива Джобса с Адольфом Гитлером за изобретение iPhone

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на симпозиуме "Создавая будущее" сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером за изобретение iPhone, который он назвал "чудовищной вещью для человечества".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии