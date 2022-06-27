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Большинство финнов высказались против отказа от своих принципов ради членства в НАТО

Большинство финнов высказались против отказа от своих принципов ради членства в НАТО

Согласно результатам опроса Helsingin Sanomat, подавляющее большинство жителей Финляндии высказались против внесения изменений в законодательство страны или отказа от своих принципов ради удовлетворения выдвинутых Турцией условий по членству в НАТО.

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