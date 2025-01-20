Что такое синдром третьей четверти у школьника и как с ним бороться? 6 советов от психолога

Психолог Кузнецова: трудный период ребёнку помогут перенести краски в жизни. У каждого школьника может появиться такой момент, когда заканчиваются силы и желание что-либо делать — особенно по учебным делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии